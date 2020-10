AMLO defiende encuesta para definir presidencia nacional de Morena

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) defendió que la encuesta es el método democrático más eficaz para elegir al presidente de Morena ante la falta de responsabilidad política de sus dirigentes.

"Yo le tengo confianza al pueblo, puede ser que haya políticos oportunistas, sin ideales, sin principios, hipócritas, pero esos no van a tener éxito, porque la gente va a saber a quién apoyar a quien respaldar", indicó AMLO en su conferencia matutina.

En el caso de todos los partidos, dijo, "lo mejor es que haya democracia, en la elección de candidatos si no se pueden resolver los vicios del acarreo, la compra de votos, la falta de responsabilidad política de dirigentes ahí están las encuestas, ese es un método democrático, sí se hacen bien, su no están cuchareadas".

Cabe señalar que Morena define a su nuevo dirigente por el método de la encuesta de reconocimiento, y el presidente López Obrador recordó que como presidente de partido nunca hubo ningún problema en la elección de candidatos por encuesta.

"Es más la segunda vez cuando fui candidato a la Presidencia, fue por una encuesta, con Marcelo Ebrard y nos pusimos de acuerdo, fueron dos o tres encuestadoras, se definieron las preguntas y va, y salí adelante, él también salió muy bien posicionado, y con mucha responsabilidad aceptó"

"Por último, lamentó que existan dirigentes que no acepten los resultados y descalifiquen las encuestas, pero también dijo que se debe tomar en cuenta que algunos liderazgos pueden ser buenos, pero no los conoce el pueblo".

"Hay otros que son muy buenos, pero no son muy conocidos... pero es la gente, es la opinión de los ciudadanos, no solo por el caso de Morena, sino para cualquier caso debería hacerse así, o la elección abierta, pero todavía no hay la responsabilidad suficiente, el pueblo se porta muy bien pero los líderes o los que representan a grupos o quieren cargos, se echan a perder", señaló AMLO.