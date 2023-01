AMLO defiende política migratoria de Biden

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 16 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a defender al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y a su política migratoria.

En conferencia de prensa sostuvo que su homólogo del país vecino del norte, no solo no ha ampliado el muro fronterizo, sino que además trabaja por el bien de los migrantes.

"Los otros presidentes hacían muros, los ampliaban, no es de esa manera como se resuelve el problema migratorio, el presidente Biden está entendiendo esto, está apoyando para que la gente se quede en sus lugares de origen, está apoyando con visas, fue muy bueno el encuentro con el presidente, estamos pidiendo que se regule la situación de millones de migrantes mexicanos que viven y que trabajando honradamente en Estados Unidos, eso depende mucho del Congreso de Estados Unidos", puntualizó.

El Ejecutivo Federal insistió en que los otros mandatarios estadounidenses han construido y ampliado el muro, "y agradecemos al presidente Biden que no esté en la lista".

Así, López Obrador aseguró que Biden es un mandatario "comprensivo" con la situación de los migrantes mexicanos.

"Agradecer mucho al presidente Biden porque es muy comprensivo de la situación de nuestros paisanos y hay un trato respetuoso, pensaban nuestros adversarios que nos íbamos a pelear, no, hay muy bien entendimiento y hay muy buena comunicación", concluyó.