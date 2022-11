AMLO definirá nombre para modelo de su gobierno en marcha

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 24 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que el próximo domingo definirá teóricamente como denominar el modelo político, económico y social que está llevando a cabo su gobierno.

"Voy a definir cómo podríamos denominar teóricamente el modelo político económico y social que estamos llevando a cabo en México, porque no es neoliberalismo, tampoco es como dices nuestros adversarios populismo".

El presidente López Obrador dijo que marchara acompañado de su familia, aunque señaló que no sabe si asistirán sus hijos mayores porque es "voluntario".

Señaló que no se trata solo de conmemorar los cuatro años de su llegada a la Presidencia de México porque hay políticas que se aplican en México que no se hacen en otras partes.

Destacó que hay gobiernos que dan y otros que quitan, pero el gobierno de la Cuarta Transformación es un gobierno que "da" aunque le llamen "populismo o comunismo".

El Presidente explicó que para domingo se organizarán por contingentes y estarán divididos por estados que marcharán en orden alfabético.

Presumió que su hablara a detalle de todo lo que ha hecho cuatro años de gobierno se llevará como cinco horas.