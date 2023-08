AMLO dejará a sucesor proyecto para el futuro económico de México

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 3 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este jueves que antes de terminar su gobierno dejará una propuesta de proyecto para el futuro de México en donde sugerirá la forma en que debe continuar el crecimiento de la economía del país.

En conferencia de prensa matutina, López Obrador aclaró que este proyecto es opcional para el próximo gobierno y no busca imponer su visión.

"Antes de concluir nosotros vamos a dejar un anteproyecto para el futuro de México, o sea, cómo vemos que debe continuar el crecimiento de la economía en México, cuáles son las oportunidades, qué regiones deben de promoverse, desarrollarse.

"Todo lo que pueda significar el futuro hacia adelante, qué hacer con la industria energética, cómo garantizar el que se pueda llevar a cabo la transición energética, todo esto hacia adelante, lo que nosotros no podemos ya llevar a cabo, lo que está quedando pendiente, pero que en líneas generales, en esbozos, vamos a dejar para que los que nos sustituyan tengan estos elementos que puedan ser aplicados, porque sí tenemos una visión de lo que es el país y, de lo que debe ser el desarrollo futuro, y no perdemos nada, al contrario, con exponerlo", señaló.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador aclaró: "Si se aplica o no se aplica, si se tiene una visión distinta, pues ya es otra cosa, ¿no?, pero que nosotros podamos dejar un rumbo a seguir, y que sea opcional, no es imponer un proyecto, sino, es decir: México tiene todo este potencial para sus generaciones futuras, para seguir garantizando el bienestar de la gente, que tengan un futuro de justicia las nuevas generaciones. Eso es lo que vamos a poder hacer".