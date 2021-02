AMLO denuncia acaparamiento de vacuna contra Covid de 10 países

Al asegurar que actuó como "profeta", el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que aunque propuso ante el G-20 y a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) un acceso equitativo a la vacuna contra el Covid-19, 10 países acaparan 80% de las dosis en todo el mundo.

Al supervisar los avances del Hospital General del Estado de Sonora en compañía de la gobernadora Claudia Pavlovich, el titular del Ejecutivo federal detalló que de 200 naciones, solo 80 tienen acceso a las vacunas, mientras que 120 "no tienen ni una sola dosis".

"Y parece que actuamos como profetas, porque que está sucediendo, cerca de 200 países del mundo sólo tienen hoy acceso a la vacuna 80, 120 países no tienen ni una sola dosis, y de esos 80 que cuentan con vacunas 10 acaparan el 80% de todas las vacunas".

El presidente López Obrador acusó que hay países que si tienen acceso a la vacuna que están obligando a farmacéuticas a no exportar los biológico.

"Hay países incluso que están obligando a sus laboratorios, sus farmacéuticas para que no exporte la vacuna, que sólo sea para ellos, se olvidan que debemos de ser fraternos, solidarios, se olvidan de que por encima de todo tiene que haber fraternidad universal", dijo.