AMLO descalifica a funcionario veracruzano de los mil pesos

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como poco serio el comentario del secretario de Desarrollo Social de Veracruz, Guillermo Fernández Sánchez, quien dijo que con mil pesos se puede vivir dignamente durante un mes y lo comparó el exsecretario de Hacienda de Felipe Calderón, Ernesto Cordero.

"No, no, no, me recordó al secretario de Hacienda con Calderón, que dijo algo parecido", dijo el titular del Ejecutivo al ser cuestionado sobre el funcionario del gobierno de Veracruz.

El Mandatario dijo que ese tipo de comentarios "no son serios".

El funcionario veracruzano ha declarado -en dos ocasiones- que una persona vive con mil pesos un mes y que puede adquirir carne roja y hasta pescado.

En 2011 como titular de Hacienda, Ernesto Cordero dijo que familias con ingresos de 6 mil pesos mensuales podían tener acceso a créditos para vivienda, un coche y pagar colegiaturas escolares.

"Con ingresos de 6 mil pesos al mes, hay familias mexicanas que tienen el crédito para una vivienda, que tienen el crédito para un coche, que se dan el tiempo de mandar a sus hijos a una escuela privada y están pagando las colegiaturas", declaró al destacar una recuperación económica, que se estaba reflejando en los mexicanos.