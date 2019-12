AMLO descarta investigar a Cabal Peniche

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó el solicitar que se investigue al ex banquero Carlos Cabal Peniche, quien confirmó que aportó cinco millones de dólares en 1994 a la campaña de su entonces adversario a la gubernatura de Tabasco, Roberto Madrazo (PRI).

"Ayer me preguntaron que qué opinaba, si se iba a solicitar que se analizara el caso. No, ya vamos a ver hacia adelante y vamos a buscar, eso sí, que no haya fraudes electorales, que no se impongan autoridades".

En su conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador se refirió al tema:

"Acaba de darse a conocer un banquero de la época de Salimas, Cabal Peniche y lo considero como un acto de franqueza, cuando menos, de que aportó dinero la campaña donde yo fui candidato".

Recordó que en su momento hizo la denuncia ante la Instituto Electoral y no pasó nada.

"En su momento hicimos la denuncia en 1994. Mi contrincante tenía todo el dinero, yo andaba en una camioneta con un aparato de sonido, pueblo por pueblo, y en aquel entonces estaba permitido gastar tres millones y mi adversario se gastó 70 millones, se pasó poquito".

López Obrador señaló que gracias a unos ciudadanos encontraron unas 40 cajas en una casa donde se documentaba con cheques y facturas la compra de voto.

Entrevistado en el programa "Telereportaje" de Tabasco que conduce el periodista, Emmanuel Sibilla, Cabal Peniche explicó que antes era común que el PRI pasará la "charola" a la iniciativa privada para financiar campañas electorales.

Reconoció que con recursos de Banca Cremi se le entregaron 15 millones de dólares al candidato de ese partido a la presidencia de la República de ese año, Luis Donaldo Colosio Murrieta y posteriormente cinco millones a quien a raíz de su muerte lo suplió, Ernesto Zedillo Ponce de León.