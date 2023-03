AMLO descarta presentar reforma constitucional sobre aguas nacionales

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 2 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que su gobierno presente una reforma constitucional en materia de aguas nacionales, porque, dijo, con la actual ley se puede resolver el tema de los permisos para la instalación de empresas que consuman este líquido y cómo darle prioridad al consumo humano.

En su mañanera de este jueves en Palacio Nacional, López Obrador dijo que ya no hay pendientes en materia de reformas constitucionales.

"Ya reformas constitucionales, pues cuales, ya no, ahí me están pidiendo una reforma constitucional para el agua; no, porque con la misma ley de aguas y con decretos que son legales podemos resolver sobre dónde sí se puede permitir la instalación de empresas que consuman agua y en donde no. Y como darle prioridad al consumo de agua o al abasto para el uso doméstico. Pero ya no hay pendientes", dijo.

El presidente López Obrador señaló que la reforma al Poder Judicial de la Federación le tocará al hombre o mujer que lo suceda en la Presidencia en 2024, lo mismo que la reforma electoral.

En noviembre pasado, el Presidente dijo que planeaba presentar una reforma a la ley de aguas nacionales para prohibir la instalación de plantas cerveceras en el norte del país, donde hay escasez del líquido.

En ese momento, López Obrador reveló que le ofreció a la extitular de la subdirección general de Administración del Agua, Elaine Burns, quien había salido de la Comisión Nacional del Agua, ayudarle a redactar modificaciones a la ley para evitar la explotación de mantos acuíferos al norte del país.