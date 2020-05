AMLO desconoce si Ebrard se hizo la prueba de coronavirus

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo no tener información de si el secretario de relaciones Exteriores. Marcelo Ebrard ya se hizo una prueba para descartar coronavirus y pidió respetar su privacidad, aunque se trate de un servidor público.

Esto luego de que el pasado martes el vocero del Canciller, Roberto Velasco dio positivo a Covid-19.

"No tengo información de eso, no tengo. Y pues tenemos ahí también que respetar, aunque se trata de servidores públicos, su privacidad, que cada quien informe de cómo está de salud si así lo desea".

El presidente López Obrador reiteró que su gobierno desea y procura que nadie se enferme y que todos gocemos de cabal salud.

En ese contexto, el Jefe del Ejecutivo comentó que debido a la especulación del material médico buscarán ayuda del gobierno de Estados Unidos.

"Estamos por conseguir un millón de mascarillas más de buena calidad, ya se tienen, no tenemos ahora déficit faltante, pero tenemos que prepararnos hacia adelante. Vamos a hacer una llamada al gobierno de Estados Unidos para esto, lo de las cascarillas, nos han ayudado bastante con la entrega de los ventiladores, están cumpliendo".