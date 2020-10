AMLO desea pronta recuperación a Trump, tras ser hospitalizado

El presidente Andrés Manuel López Obrador le deseó a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, una pronta recuperación y que le vaya bien después de que fuera hospitalizado por dar positivo a coronavirus.

En el estadio "Héctor Espino", el Ejecutivo federal recordó que en la pasada visita que hizo a la Casa Blanca y al hablar de la pandemia, reveló que "por dignidad" no le mencionó al presidente estadounidense que México tiene el primer lugar en obesidad infantil.

"Ahora con la pandemia del Covid ha quedado de manifiesto que afecta más el virus a quienes padecemos de enfermedades como la hipertensión, la diabetes y sobre todo, afecta más cuando se tiene obesidad".

"Cuando estuve en la Casa Blanca le comentaba al presidente Trump -abro un paréntesis para desearle que se recupere, que le vaya bien, cierro el paréntesis- le comentaba que, hablando de la pandemia, que Estados Unidos tenía el primer lugar en el mundo en obesidad y le dije: ¿Sabe?, el segundo lugar en el mundo en obesidad lo tiene México, y por dignidad no quise decirle que en obesidad infantil México tiene el primer lugar".

En este sentido, el mandatario exhortó a la población mexicana a cuidar su salud haciendo deporte y teniendo una alimentación sana y no comer comida "chatarra".

"Entonces ¿cómo nos protegemos? Cuidando nuestra salud, haciendo ejercicio, haciendo deporte, alimentándonos bien, no comiendo productos chatarra, cuidándonos y, por eso, esto está en el plan de salud".

"Cuando se habla de la Nueva Normalidad o el regreso a la Nueva Normalidad, pues el regreso a una alimentación sana, nutritiva, es el regreso a hacer ejercicio, es el regreso a impulsar el deporte", agregó.