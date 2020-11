AMLO deslinda a CFE de inundaciones en Tabasco

El presidente Andrés Manuel López Obrador deslindó a la CFE de las inundaciones en varios municipios de su natal Tabasco y dijo que las anegaciones se deben a la corrupción y a la falta de desazolve en los ríos.

Ayer miércoles el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López (Morena) dijo que las últimas inundaciones en varios municipios del estado fueron por la "insensibilidad e irresponsabilidad" de CFE al operar la extracción de agua de la presa Peñitas.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador expresó que en la primera ocasión pudo haber un error de cálculo, porque CFE pudo desfogar menos agua de Peñitas, pero cuando hicieron la proyección venía otro huracán que cambió de dirección y ya no afectó.

"Hicieron sus cálculos en la primera inundación, y soltaron más agua, porque al final no llovió lo que se esperaba presa arriba, pero en esta ocasión no, además el desfogue fue menor. Entiendo al gobernador al Tabasco, él es el que está allá, con el agua en la cintura, porque así está metido ayudando, y tiene que defender a los tabasqueños, que es lo que está haciendo".

El titular del Ejecutivo dijo que en esta ocasión llovió más en la planicie y en ríos que no tienen control.

"Llovió mucho y se quedó el agua estancada que es lo que se está padeciendo ahora... se está bombeando agua en colonias donde el agua está hasta dos metros dentro de las casas. También se ha cometido el error, por la corrupción de construir en lugares bajos, vasos reguladores donde se hicieron unidades habitacionales en donde no debió darse permisos para construir".

Dijo que ya hay menos desfogue de agua de la prensa, pero la solución de fondo es tener un mayor control de las presas, porque se cuida el que turbine permanentemente para que no estén llenos los embalses, por la política privatizadora de la industria eléctrica que solo turbinan cuando hay una falta de energía en la red.