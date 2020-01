AMLO destaca acciones del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado

SANTOS REYES YUCUNÁ, Oax. (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó las acciones del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, como promotor de subastas de bienes incautados al crimen, obteniendo recursos que se han entregado a los municipios más pobres de México.



Durante su gira de trabajo por Santos Reyes Yucuná, Oaxaca, considerado por el Coneval como el municipio más pobre de todo el país, el mandatario destacó que con la donación de 12 millones de pesos, recaudados de una de las subastas, se construye el primer bachillerato de la zona.

El evento de Acciones para el Bienestar se llevó a cabo justamente en el sitio donde ya se ven los cimientos de lo que será el primer instituto de educación media superior en la región, pues hasta el momento solo cuentan con preescolar, primaria y una telesecundaria.

Incluso, criticó a los legisladores de la oposición que no querían votar porque el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), cambiara por el nombre del Instituto para a devolverle al Pueblo lo Robado.

"No querían los legisladores. No todos, pero algunos se resistían y no querían que se le pusiera ese nombre. Y yo mandé la iniciativa de reforma al Congreso y no querían aprobarla.

"Decían: ´la aprobamos, pero no queremos ese nombre, queremos que se llame instituto para recuperar bienes que pasaron a otras manos´. No, les dije, así no lo quiero", señaló.

López Obrador aseguró también que los empleos generados a través de programas sociales, como el de la pavimentación de caminos y Sembrando Vida, "no son temporales", y generan bienestar para las familias vulnerables.

En ese sentido, destacó el programa de pavimentación que impulsa la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), para comunicar las cabeceras municipales de Oaxaca, sobre todo en comunidades indígenas.

López Obrador también habló de la instalación de cajeros y sucursales bancarias del Banco del Bienestar en cada una de las cabeceras municipales del país, para que los beneficiarios de becas y pensiones puedan acudir a cobrarlas cerca de sus hogares.

En su oportunidad, el titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, destacó que, hasta el momento, el programa de construcción de caminos lleva 777 kilómetros de construcción, 200 mil personas empleadas en eso y 14 mil millones de pesos de presupuesto.

"Es un programa extraordinario que hoy cosecha sus primeros frutos; mismos que habrán de nutrir a muchas generaciones de estos pueblos, hasta ayer, olvidados [...] En este gobierno no habrá un solo centavo que los gobernantes le roben al pueblo", dijo.

El gobernador del estado, Alejandro Murat, destacó que López Obrador sea el primer presidente de México que acude a Yucuná a inaugurar una obra con inversión federal. "Estos caminos serán recordados como los caminos de la esperanza", expresó.