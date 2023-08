AMLO destaca trabajo en seguridad de Marcelo Ebrard

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 4 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que durante la administración de Marcelo Ebrard como jefe de Gobierno de la Ciudad de México (2006-2012) hubo una baja en los índices de violencia e inseguridad.

En conferencia de prensa matutina, el Mandatario federal afirmó que en la capital de la República ha habido una buena política en materia de seguridad desde que llegaron los gobiernos de izquierda.

"Llegó el ingeniero (Cuauhtémoc) Cárdenas, empezó a atender el problema, luego me tocó a mí ser jefe de gobierno. Logramos una disminución considerable en delitos y también se empezó a cambiar la percepción porque eso es lo otro, tenía muy mala fama la ciudad en cuanto a inseguridad y violencia.

"Luego Marcelo Ebrard bajó mucho, bajo la disminución de robo de vehículo y de homicidios, cuando yo llegué eran tres homicidios diarios, lo dejé en menos de dos, no había en ese entonces bandas narcotráfico", aseguró.

En Palacio Nacional, López Obrador destacó que durante la gestión de Marcelo Ebrard, hoy aspirante presidencial, hubo una disminución tanto en robo de vehículos como en homicidios, pero afirmó que después repuntaron los delitos en la gestión de Miguel Ángel Mancera.

"La Ciudad desde luego es segura, desde luego no deja de haber delitos, no deja de haber robos, no deja de haber homicidios, pero sí fue muy importante el que se controló esa tendencia", agregó.