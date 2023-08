AMLO dice que hoy denunciará a juez que le prohibió hablar de Xóchitl Gálvez

A-AA+

Al advertir que "No se la voy a pasar a este juez", el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que hoy miércoles enviará una carta al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) denunciando al juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, Martín Santos Pérez, quien concedió a Xóchitl Gálvez una suspensión provisional que le ordenaba abstenerse de hablar de la senadora y aspirante presidencial.

El jefe del Ejecutivo federal acusó que el juez Martín Santos Pérez tiene un historial de protección a delincuentes de cuello blanco y quien permitió la distribución de vapeadores, pese a que esto va en contra de la salud de los jóvenes y de la población mexicana.

"Hoy le voy a mandar la carta al juez y al Consejo de la Judicatura Federal. No se la voy a pasar a este juez que tiene un historial de protección de cuellos blanco y a potentados.

"Imagínense que permitió la distribución de vapeadores. ¿Cuánto hay en juego? pues la salud del pueblo, de los jóvenes y no les importa porque quienes producen los vapeadores son empresas muy poderosas que le llaman `lobistas´, ´coyotes´ que convencen a legisladores, a jueces, a magistrados, ministros los convencen, son muy bueno para persuadir y convencer", dijo.