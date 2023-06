AMLO dice que promociona a "corcholatas" porque son "gente de confianza"

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó a las "corcholatas presidenciales" porque son gente de confianza y así seguirá la transformación.

Al inaugurar y recorrer 18 kilómetros de un camino artesanal de concreto, en esta comunidad de los Valles Centrales de Oaxaca, el Mandatario promocionó a los aspirantes de Morena, PT y PVEM que lo sucederán en 2024.

"Y va a haber un relevo, y estoy seguro de qué va a seguir la transformación, porque la gente lo quiere, en todo México, yo no puedo continuar porque tenemos que ser respetuosos del principio del sufragio efectivo no reelección, así lo planteó el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero".

"Pero los que pueden sustituirse son gentes de confianza, yo los recomiendo, y ustedes van a decidir también porque ya también se acabó el dedazo la imposición".

Acompañado por el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara; el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara; el subsecretario de Egresos, Juan Pablo de Botton; el titular de Banobras, Jorge Mendoza y del INPI, el presidente López Obrador adelantó que para el próximo ciclo escolar los libros de texto gratuito promoverían el humanismo, no el individualismo.

"Vamos a mejorar los libros de texto, ya vienen libros nuevos con otros contenidos, porque antes querían volvernos individualistas, egoístas, ya no es así, ahora tenemos que recoger la experiencia de las comunidades indígenas, de lo que ustedes hacen, como trabajan unidos, el Tequio, lo que es la ayuda mutua, lo que es amor al prójimo".

Aseguró que pueden ser profesionistas, grandes científicos, pero humanistas, que no se les endurezca el corazón, porque ese es el propósito para los estudiantes de la generación que nos van a relevar.

"Que tengan esa formación humanista, que piensen siempre en los demás", expresó.