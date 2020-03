AMLO dice que su gobierno tomó decisión de reducir precios de gasolinas

El presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó que tomó la decisión de reducir los precios de gasolina porque ahora está costando menos su importación y esta acción ayudará a fortalecer a la economía popular frente a la crisis por el coronavirus.

"¡Ánimo! A pesar de la caída en el precio del petróleo, que desde luego nos afecta, tomamos la decisión de reducir el precio de la gasolina porque ahora nos está costando menos su importación. Esto es fortalecer la economía popular frente a la adversidad", afirmó en un video subido en redes sociales.

Al hacer una parada en una gasolinería durante su gira de este sábado por Oaxaca, el Ejecutivo Federal aceptó que la caída del precio del petróleo afecta a la economía del país porque se compra gasolina, pero afirmó que no todo son malas noticias en el marco de lo que el mundo vive por el coronavirus.

Ahora con esta crisis, que produjo la pandemia del coronovirus, bajó el precio de las gasolinas y por eso se tomó la decisión de bajar su precio", comentó, además, afirmó que con esta acción cumplió con la promesa de no aumentar el precio de la gasolina, porque "cuando aumenta [el precio de] la gasolina hay carestía, aumenta todo".

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que el precio de las gasolinas ha caído debido a las disputas entre Rusia y Arabia Saudita en la producción del combustible. En México, desde la liberación de las gasolinas con la reforma energética de 2014, el gobierno federal no decide el precio de este combustible. Lo que determina el precio de la gasolina son las cotizaciones internacionales, el tipo de cambio, costos de logística, impuestos y los márgenes de ganancia de las estaciones de servicio.

Acelerar el T-MEC. También desde Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, acelerar la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para impulsar la recuperación económica por la crisis generada tras la caída de los precios del petróleo y la pandemia del coronavirus.

"Le propuse acelerar la entrada en vigor del T-MEC para impulsar la recuperación económica de ambos países. Reafirmamos el compromiso de trabajar siempre juntos y en especial ahora que atravesamos por tiempos difíciles. Fue una plática afectuosa", comentó el Mandatario.

En su segundo día de gira de trabajo por la entidad y acompañado por el canciller Marcelo Ebrard, López Obrador sostuvo una llamada telefónica con el republicano que dio a conocer en sus redes sociales, en la cual le agradeció que alcanzaron un acuerdo para no cerrar de manera total la frontera norte. En Guelatao, cuna del expresidente Benito Juárez, López Obrador aseveró que venía a este municipio a recordar de manera respetuosa al Benemérito de las Américas, pero también "a nutrirme de su fortaleza espiritual".

En tanto que el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, afirmó que aquellos que apuestan a que la emergencia sanitaria por la epidemia se convierta en crisis, zozobra y muerte serán juzgados por la historia.