AMLO dice que ya no mencionará ni hablará de Xóchitl Gálvez

Luego de que por orden del Tribunal Electoral la Comisión de Quejas y Denuncias del INE aprobó imponerle medidas cautelares por sus comentarios contra Xóchitl Gálvez al advertir posible violencia política de género, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya no hablará ni mencionará el nombre legisladora y aspirante presidencial en sus mañaneras.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal descartó que vaya a presentar algún recurso tras esta decisión de los órganos electorales.

"¿Qué va a hacer presidente? ¿Va a acatar?", se le preguntó.

"Nada. Ya no voy a hablar, nada más para que ustedes para qué me preguntas, tengo que informar que ya no voy a hablar de la señora, o no voy a pronunciar su nombre. Creo que eso es, no puedo pronunciar su nombre.

"Ni modo que ... estoy mostrando cómo manipularon mis palabras y ya no vuelvo a mencionar el nombre de la señora. No sé si decir 'señora' también... 'una persona', sí", contestó en el salón Tesorería.

"¿No es Fox la señora Xóchitl Gálvez?", cuestiona AMLO al aclarar sanción del INE

"No estoy mintiendo, la señora es Fox, claro, estoy hablando en términos políticos", repitió el presidente Andrés Manuel López Obrador al tratar de aclarar la sanción que le impuso el Instituto Nacional Electoral (INE) por sus dichos que podrían considerarse violencia política de género en contra de la senadora Xóchitl Gálvez.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador mostró las supuestas expresiones que hizo el 11 de julio sobre la aspirante presidencial del bloque opositor: "...Es un pelele, un títere, una empleada de la oligarquía a la que únicamente van a utilizar para seguir saqueando y robando".

"Eso es lo que dicen los magistrados, fíjense hasta dónde llegan, porque le quitaron toda la esencia y también la forma, la forma, sobre todo, que es fondo", dijo López Obrador al recordar que dijo que "la señora Xóchitl Gálvez pues es Fox".

"¿No es Fox la señora Xóchitl Gálvez?", cuestionó.