AMLO, dispuesto a enviar escrito a FGR por caso Pío López

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que está dispuesto a enviar un escrito a la FGR como lo solicitó la defensa de su hermano Pío López Obrador, en el caso que llevan autoridades electorales por recibir dinero en efectivo de manos de David León. Señaló que no acudiría a declarar, pero sí enviaría un texto, "no tengo nada de qué avergonzarme".

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo fue cuestionado luego de que la defensa de su hermano pidió a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) que se le cite a declarar, en la indagatoria que llevan a cabo por los videos en los que se le ve recibiendo dinero.

De acuerdo con el abogado de Pío López, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ya ha expresado públicamente que conoce esas entregas de dinero.

El Mandatario también solicito que se entregue lo que requiere el INE, "esa institución tan respetable".

"Que se entregue todo, que puede suceder nada, más que la politiquería".

- "¿Conoció lo del dinero?", se le cuestionó.

- "Eso en su momento lo pondría en la carta. Lo que yo sé es que no soy corrupto y mi hermano tampoco".