AMLO en desacuerdo con la controversia presentada por el INE

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su desacuerdo con la controversia constitucional presentada por el INE ante la SCJN para detener el decreto presidencial de reduce los tiempos oficiales en radio y televisión.

En su conferencia de prensa, el Palacio Nacional, el presidente López Obrador dijo que si ya se acudió al Poder judicial, que sea esa autoridad la que resuelva y su gobierno respetará su fallo.

"No estamos de acuerdo con ese punto de vista, hicimos esto porque nos corresponde al gobierno federal utilizar estos tiempos y decidimos entregarlos a las empresas de la radio y la televisión porque están atravesando por una situación como todos muy difícil, y nosotros no los necesitamos, non tan necesarios, porque tenemos esta manera de comunicarnos".

El Presidente de México aclaró que solo son una parte de los tiempos oficiales del gobierno federal, pero si ya se acudió al Poder Judicial, "que sea esta instancia la que resuelva y nosotros vamos a respetar".

El mandatario rechazó que con el decreto se invada la competencia de la autoridad electoral para administrar los tiempos oficiales.

"No tiene que ver con los tiempos electorales, es lo que tiene que ver con el Gobierno Federal, se refiere al periodo que no es de campaña, no tiene que ver con la campaña, pero que resuelva el Poder Judicial", dijo.