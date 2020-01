AMLO, en desacuerdo con Rosario Piedra por caravana migrante

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no coincide con la opinión de Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) quien señaló que México está en una crisis humanitaria en cuanto a la violación de derechos humanos, pero aseguró que respetara las recomendaciones que ésta emita.

"No coincido con ella, pero respeto su punto de vista y además vamos a respetar sus recomendaciones, pero no existe una crisis humanitaria. Esa es mi opinión", dijo.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal abrió la posibilidad de encontrarse con la titular de la CNDH para dialogar sobre el tema.

"Si claro, me encantaría (reunirse con ella) pero a ver cuándo nos podemos encontrar".

El miércoles pasado, al entregar a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el Informe de Actividades 2019 de la CNDH, Rosario Piedra aseguró que México está en una crisis humanitaria en cuanto a la violación a derechos humanos.

"Quiero escuchar sus propuestas, con algunas de las cuales tengo coincidencias. Coincido en que estamos en una crisis humanitaria en cuanto a la violación de los derechos humanos y también en que los momentos de transición son muy difíciles. Tenemos que erradicar las violaciones que se creen ´naturales´, pero laceran la dignidad humana", dijo la ombudsperson.