AMLO endurece críticas: "Si van a huelga, no saldrán criminales"

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no le preocupa que los trabajadores del Poder Judicial amaguen con irse a huelga, porque eso va a significar no van a dejar libres a delincuentes de "cuello blanco" ni de la "delincuencia organizada".

"Ahora que dicen: no vamos a trabajar, habrá huelga, no crean que a mí me preocupa mucho porque esto va a significar que no van a dejar libres a delincuentes, ni de la delincuencia organizada ni de cuello blanco", expresó.

En conferencia de prensa, López Obrador rechazó que con la eliminación de los Fideicomisos del Poder Judicial esté en riesgo la implementación de la reforma laboral porque no habrá dinero para Tribunales.

"No habrá riesgo de nada, tienen presupuesto, están mintiendo, lo que está en riesgo son los privilegios para los de arriba".

El mandatario advirtió que, si la Corte declara inconstitucional el Presupuesto 2024 que apruebe el Congreso de la Unión, sería una ruptura al orden constitucional.

"Desconocen por completo al Poder Legislativo, lo nulifican y el Poder Judicial se sitúa como el ´supremo poder conservador´ del país, por eso tampoco pasaría nada porque vienen las elecciones y hay que aprovechar todo esto, porque todo esto ayuda mucho a la gente se informe tome conciencia y se resuelva en que el pueblo elija a los jueces, no el Presidente, el Congreso, ni la élite del poder económico porque son los que mandan en el Poder Judicial".

Vergüenza, que trabajadores defiendan a ministros

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como una "vergüenza" el que trabajadores del Poder Judicial estén saliendo a manifestarse en contra del recorte de 15 mil millones de pesos en fideicomisos y defiendan salarios de altos funcionarios en este poder, como los 700 mil pesos que reciben mensualmente los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En Palacio Nacional, el Mandatario federal acusó que quienes reciben estos altos ingresos no tienen vocación de servicio y solo les importa el dinero.

Comparó que mientras un ministro del Máximo Tribunal gana 700 mil pesos, 22 millones de trabajadores inscritos en el IMSS ganan 16 mil pesos al mes.

"Hay privilegios, como es que la mayoría de los trabajadores de México, 22 millones de trabajadores ganan en promedio 16 mil pesos mensuales, y un ministro llega a reunir al mes 700 mil pesos, 700 mil pesos para 16 mil promedios.

"Qué es eso? ¿Eso es lo que están defendiendo? Es una vergüenza. Pero además una gente que se atreve a recibir esos sueldos, esos ingresos, ustedes creen que tiene vocación de servicio, no, lo que le importa es lo material, lo que le interesa es el dinero. Va a actuar siempre de manera individualista, egoísta y está bien y pueden ganar eso y más, pero no en el servicio público", expresó.

Plantea revisar patrimonio de altos funcionarios

En medio del recorte a 15 mil millones de pesos al Poder Judicial, el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó revisar el patrimonio de los altos funcionarios de este poder porque, acusó, algunos tienen mansiones que ni con sus altos sueldos se podrían haber adquirido.

El jefe del Ejecutivo federal reprochó que además de que reciben altos sueldos, los altos funcionarios del Poder Judicial quieren que el pueblo siga manteniendo sus privilegios "y se enojan, protestan y mienten".

"Además de todo lo que reciben, porque habría que ver cuál es el patrimonio que tienen los funcionarios del Poder Judicial, los de arriba, dónde viven, qué tienen, porque ni siquiera, eh, con esos sueldos logran tener las mansiones que tiene algunos, ni con esos sueldos, bueno, aparte de eso, todavía quieren que el pueblo los mantenga con estos privilegios y se enojan, protestan y mienten", dijo.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal reiteró que con el recorte de 15 mil millones de pesos no hay ninguna afectación a los trabajadores del Poder Judicial.