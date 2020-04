AMLO envía listado de los 15 deudores de hacienda pública al Consejo Empresarial

Como había anunciado ayer, Andrés Manuel López Obrador informó que ya envió a Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la carta con la lista de las 15 empresas que deben a la hacienda pública 55 mil millones de pesos, y expresó que espera que el líder empresarial lo ayude a exhortar a los dueños de estas empresas a que paguen.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario comentó que en caso de que estos empresarios pagaran este monto, se podrían comprar 40 mil ventiladores y demás insumos médicos para ser usados para enfrentar la contingencia del Covid-19.

"Ya le mandé el oficio al presidente del CCE con los 15 grandes empresarios, las 15 grandes corporaciones que le deben a la hacienda pública y que tienen para pagar, que deben incluidas multas y recargos, 55 mil millones de pesos, y ayer dije que no solo por cuestiones legales, sino por cuestiones de dignidad, no iba dar yo a conocer los nombres, pero ya las tiene con las cantidades el presidente del CCE", dijo.

"A lo mejor él si la va a dar a conocer, yo no puedo. Lo que hice fue dictar el oficio, poner el anexo con los 15 y procurar entregar en mano y de manera segura para que, en una de esas, nos ayude a cobrar".

Señaló que si los empresarios pagan la mitad de esta deuda se pondrían adquirir 20 mil ventiladores, y si se pagara la totalidad serían 40 mil ventiladores, "y nos alcanzaría hasta para comprar cubrebocas, caretas, y para todo", y en vez de entregar un millón de créditos para pequeñas empresas serían 3 millones de créditos.

"Hago el compromiso de que ese dinero sería para las Pymes, pequeños negocios, tanto de la economía formal, como de la economía informal, sería una contribución extraordinaria del CCE, el que nos ayuden a cobrar, eso sería un ejemplo a nivel mundial de apoyo, de solidaridad".

"Por eso, que quede claro, el principal problema de México era la corrupción, lo que pasa es que no se le daba importancia, se pensaba que era una cuestión de nuestras cultural, llego alguien a decir, una alta autoridad, haya hasta mero arriba, en el pináculo, de que la corrupción era parte de la cultura de México".