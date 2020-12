AMLO enviará otra iniciativa para poner tope salarial a funcionarios

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que enviará una nueva iniciativa de ley para poner un tope salarial que impida que funcionarios ganen más que el titular del Ejecutivo federal, pues recriminó que luego de la reforma de 2019 se otorgaron amparos, por lo que hay ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que actualmente ganan más de 700 mil pesos al mes.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal acusó que en sexenios pasados existía un despilfarro del erario como, señaló, las pensiones para expresidentes, y por eso "hay algunos expresidentes que no nos ven con buenos ojos".

"Todavía tenemos ese pendiente (poner los topes salariales) porque hubo quienes se ampararon y lograron amparos y todavía hay ministros que están ganando en total hasta 700 mil pesos mensuales, pero este asunto no se termina porque sigue aplicaron esos amparos, pero yo voy a enviar en su momento otra iniciativa", dijo el mandatario.

"Pero así era, las pensiones a los expresidentes, en total 5 millones de pesos mensuales por expresidente, porque eso hay algunos expresidentes que no nos ven con buenos ojos. Se rayaban", comentó.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario también recordó que existían ocho mil elementos del Estado Mayor Presidencial (EMP) para cuidar a los expresidentes "todo eso con cargo al presupuesto, a costillas del pueblo".