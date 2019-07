AMLO enviará reforma para perfeccionar norma de Ley de Remuneraciones

Ante los amparos concedidos por jueces contra la Ley de Remuneraciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que enviará una reforma constitucional para perfeccionar la norma y dejar en claro que ningún servidor público puede ganar más que el Presidente, salvo excepciones.

Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador dijo que la iniciativa podría presentarla en el próximo periodo ordinario de sesiones que comienza en septiembre.

"Ayer les dije a los legisladores (Mario Delgado y Ricardo Monreal) que sí se está abusando de una mala interpretación, volver a enviar una iniciativa para reformar la constitución y ser más precisos, más claros, ese es el compromiso que hicimos, de manera respetuosa al Poder Judicial, no es por la fuerza, pero estamos viendo que no tienen materia".

Señaló que el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM debería emitir una recomendación de si es clara la Constitución, en materia de remuneraciones de los servidores públicos, o hay márgenes para interpretarla de otra manera y que haya funcionarios que ganen más que el Presidente.

"Todos los organismos que se crearon abusaron, todos empezaron a recurrir, acuérdense que el argumento era que tenía que ganar bien porque si no lo hacían se iban a echar a perder, en un país como el nuestro el que gana 600 mil pesos mensuales, con todo respeto, es un corrupto y no se necesita presentar pruebas, es una gente insensible, no un servidor público".

Señaló que sí sus opositores no quieren la revocación de mandato, la consulta ciudadana, la eliminación de fueros, y en los casos donde se necesita mayoría calificada, si la oposición "no lo aprueba o no se alcanza la mayoría que quede claro que ellos no están a favor de que se reduzcan los sueldos elevadísimos de los altos funcionarios, fuera máscaras y nada de negociación".

En ese sentido, pidió a los coordinadores parlamentarios de Morena en el Congreso no se entuman. "No nos estemos aburguesando, política fresa, 'fifí', cambio aunque rechine, sino para qué tanta lucha".