"AMLO es experto en desaparecer empleos", dice el PRD en Cámara de Diputados

La bancada del PRD en la Cámara de Diputados aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador, es un experto en desaparecer empleos y no de generarlos, pues sus promesas no coinciden con sus acciones.

A través de la diputada, Mónica Almeida, el sol azteca dijo que la actual administración del país, encabezada por López Obrador, se ha caracterizado por la pérdida y nula producción de empleos de manera exponencial, de acuerdo a cifras oficiales del 2018 respecto del 2019.

Explicó que se tuvo un 42% menos de creación de empleos y a nivel mundial se prevé que la crisis por el coronavirus Covid-19 hará desaparecer 6.7% de las horas de trabajo en el segundo trimestre de 2020, lo que equivale a 195 millones de trabajadores a tiempo completo.

Almeida asegura que el gobierno federal debe modificar su estrategia para dinamizar el mercado laboral en México, de lo contrario el país enfrentará una ola creciente de desempleo.

"Acciones iguales van a generar resultados iguales, es el momento indicado para que el gobierno de una vuelta de timón y solucione este gran déficit, antes de que más mexicanos formen parte de las filas del desempleo y se crezca la pobreza, no basta con prometer se debe actuar", comentó.

Compartió que es difícil creer que el país podrá generar 2 millones nuevos de empleos tal como lo indicó el mandatario de México, en su informe el pasado domingo, pues previo a la crisis derivada de la pandemia México vivía una ola de desempleo que rompía récords.

"Por supuesto que queremos que estas palabras se hagan realidad, pero para ello es necesario gestionar una serie de cambios en las políticas públicas que permitan que México pueda generar trabajos para todos en el país, por ahora los pronósticos resultantes con las acciones del gobierno señalan que el desempleo incrementará a 2.1 millones para finales de este año y en 2021 se pueden legar a perder 2.4 millones de trabajos de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo", agregó.

Almeida López exhortó al presidente de México a poder reestructurar el presupuesto previsto para este año, con el fin de solucionar una serie de problemáticas que aquejan al país e impedir que la pandemia termine con la estabilidad laboral de muchos en el país.

"No podemos perder la oportunidad de hacer ajustes y de realizar una innovación presupuestal que efectivamente reviva la economía nacional, es necesario enfocar los esfuerzos en las micro, pequeñas y medianas empresas del país así como a los auto-empleados, a los sectores que realmente sostienen el país, sin ellos no va ser sostenible la política del presidente", añadió.

Antes de la llegada de la 4ta transformación, México se ubicó como el quinto país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con el desempleo más bajo, por su parte el Inegi para el año 2019 informó un incremento en la tasa de desempleo a 3.7 por ciento correspondiente a 2.1 millones de personas. En los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) expone que la tasa de desocupación de julio-septiembre resultó mayor al 3.3 por ciento del mismo trimestre de 2018, es decir, 213 mil 360 personas más, es decir una máquina para generar desempleo.

Demanda informe sobre contagio de coronavirus

El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados demandó al titular del IMSS, Zoé Robledo, informe la realidad de los médicos y enfermeros que han resultado contagiados por coronavirus en esa institución y proporcione de inmediato los insumos de protección para que ese tipo de personal pueda trabajar en atención de casos relacionados con la pandemia.

La diputada Claudia Reyes Montiel, del PRD, demandó que por la salud del personal médico y de sus familias, se proporcione un reporte claro y preciso del personal médico que contrajo la enfermedad y los compañeros con los cuales tuvieron contacto, para garantizar su bienestar o pronta atención.

También deberá informar las acciones que se tomarán para que el Hospital Regional número 72 del IMSS, ubicado en Tlalnepantla en el Estado de México, donde se detectaron al menos 19 casos de personal médico que contrajo la enfermedad, sea una zona segura para todas las personas que asisten.

Zoé Robledo, director del IMSS, está obligado a probar que esa infección no se propagó en el centro hospitalario, y no sólo a decir que no fue así, estableció la diputada.

"Con respecto a lo que ocurre en el Hospital Regional 72, le pido al Director del IMSS que más que ocuparse en desmentir las denuncias y en exhibir a periodistas ante el presidente, debería mejor demostrar con hechos claros la verdad sobre qué ocurre en los hospitales, eso ayudaría a dar certeza a las personas de que las instituciones de salud del país no han sido rebasadas y que se está actuando con la efectividad que las personas requieren", expresó la legisladora.

Reyes Montiel exigió que no se apliquen represalias contra quienes han denunciado falta de insumos, causa de la propagación de covid-19 en instalaciones de esa institución.

"Al contrario, más que sancionar se debe buscar atender inmediatamente sus demandas", consideró.

Los médicos, enfermeros, enfermeras y el personal administrativo de los hospitales han dado la cara en todo momento y han dejado en claro su compromiso con la salud de las personas, dijo la legisladora, por lo que debe cuidarse su salud y evitar cualquier contagio.

"En varias ocasiones hemos dicho que los médicos y el personal que está atendiendo a los enfermos son héroes, pues bien, no basta con reconocerlos, sino que es necesario brindarles las condiciones para que puedan realizar de la mejor forma su labor", estableció la diputada perredista.