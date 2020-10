AMLO está asustado, acorralado. El pueblo ya mostró que no lo quiere: FRENA

El Frente Nacional Anti-AMLO (FRENA) cuestionó al Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre su dicho de que en caso de que haya una manifestación de más de 100 mil participantes y una baja de apoyo en las encuestas, dejaría el cargo.

A través de un comunicado, FRENA detalló que "hubo quienes le creyeron, aunque muchos pensaron que sólo sería un acto más de provocación, de aquellos que siempre marcaron su estilo político irreverente".

La oposición del Gobierno actual informó que en la manifestación del sábado 3 de octubre tuvo un saldo absolutamente positivo. "Valieron la pena los esfuerzos", comentó.

"Ahora, a tan sólo seis meses de su surgimiento, y a pesar de tener a casi toda la prensa ´amordazada´ por el Gobierno federal, todo el mundo sabe en México quién es FRENA y nuestro crecimiento es exponencial", dijo.

"El Presidente Andrés López está asustado, acorralado; ya no sabe qué hacer y por ello se contradice cada vez con más frecuencia. El pueblo le demostró este sábado, que no lo quiere: y eso, para su ego, es fatal", consideró el movimiento.

El FRENA insistió en que el terror de López va más allá, pues "su poder real va en estrepitosa caída y el país se le está desmoronando [...]. A pesar de tener el micrófono abierto con ecos infinitos, no pudo juntar dos millones de votos para enjuiciar a los expresidentes.

"Mientras tanto, la economía nacional se desploma, crece el desempleo y se cierran empresas, la violencia e inseguridad se incrementan en nuestro país, los contagios y las muertes por la pandemia no se detienen, las mujeres están cada vez más inconformes, y el prestigio y la confianza internacional en México, se demuele", señaló.

Finalmente, el FRENA puntualizó que "el circo es cada vez más insuficiente para sostener a un Gobierno que parece tener los días contados".

"Y no tardará en verse como la única posibilidad de solución para los problemas que aquejan a nuestro querido México", concluyó.

AMLO PIDE AL FRENA LLENAR EL ZÓCALO VARIAS VECES

Por la mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador insistió a los líderes del Frente Nacional Anti-AMLO (FRENA) a quedarse en las "carpas vacías" del Zócalo de la Ciudad de México, y les pidió que usen las vías democráticas, el diálogo y las elecciones para expresarse.

Estas declaraciones las dio después de citar la encuesta que publicó este lunes El Financiero, la cual arrojó que el mandatario mexicano registró 62 por ciento de aprobación ciudadana en el mes de septiembre, lo que representa un avance de tres puntos respecto al mes anterior, cuando obtuvo sólo el 59 por ciento.

"Estamos en 62. O sea, de 59 del mes pasado, pasamos a 62. O sea, aumentamos tres. Y de los que no están de acuerdo de 40 a 36. Se redujo cuatro. Entonces los del FRENA tienen que echarle ganas porque a este paso van a estar aquí en el Zócalo hasta el 2022. Nada más que se vengan a dormir los dirigentes porque nada más están las carpas ahí", dijo.

El movimiento opositor ha advertido que se quedará en la Plaza de la Constitución hasta que López Obrador deje la Presidencia. Sin embargo, el Jefe del Ejecutivo federal pidió "nada más que le apuren, que llenen el Zócalo varias veces".

También hizo un llamado a que "sigan haciendo su labor con absoluta libertad, de manera pacífica porque una cosa es que por la vía democrática puedan lograr su propósito de que yo abandone la Presidencia y otra cosa es un derrocamiento, el actuar por la vía ilegal, por la vía de facto de los hechos. Eso no". En su conferencia de prensa matutina, afirmó que se debe procurar que "las cosas se resuelvan, se diriman por la vía pacífica.

Desde Palacio Nacional, recordó que hace unos días el escritor Francisco Martín Moreno, a quien consideró un conservador y líder de opinión del conservadurismo, "llegó al extremo de decir que si se viviera en la inquisición, él quemaría a los morenistas uno por uno vivos en el Zócalo. O sea, una cuestión excesiva".

"Y pues no sólo es propagar odio, sino que a mí me llamó mucho la atención que no salió nadie de los que supuestamente son antifascistas a decir que no estaban de acuerdo con los morenistas o el Presidente, pero que eso es inaceptable. Nadie salió. Ni intelectuales orgánicos. Ninguno. ¿Entonces qué somos? Pues nada más queremos que las libertades se apliquen siempre y cuando sea a favor nuestro. No a favor de los demás. No. Todos tenemos que luchar por las libertades y por los derechos humanos y por la paz y la tranquilidad", concluyó.