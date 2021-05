"AMLO está desesperado apoyando a su candidato Samuel García", insiste Adrián de la Garza

El candidato de la coalición PRI-PRD al gobierno de Nuevo León, Adrián de la Garza Santos, afirmó que "aunque se enojen el presidente (Andrés Manuel López Obrador) y Samuel (García)", no sólo implementará su programa de la tarjeta rosa para apoyar con mil 500 pesos bimestrales a mujeres, sino que además, como gobernador, creará un seguro universal y otros programas para dar justicia social a los nuevoleoneses económicamente vulnerables, como adultos mayores y personas con discapacidad.

En conferencia de prensa, que ofreció después de presentar sus propuestas de gobierno ante integrantes del Consejo Estatal Agropecuario, el priista mencionó que, desde hace algunas semanas, Samuel García había criticado su programa "Mujer fuerte por ti", el cual, añadió, ya fue revisado desde 2018 por las autoridades electorales, sin observar alguna irregularidad, y lo aplicó exitosamente en Monterrey, para beneficio de 40 mil mujeres. Afirmó que los cuestionamientos contra la tarjeta rosa, que durante dos días seguidos emitió el presidente López Obrador en su conferencia mañanera, "son actos coordinados de MC y Morena".

"Dante Delgado (fundador de MC), y el presidente López Obrador han sido socios, se llaman igual: Movimiento Ciudadano y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), son lo mismo, también sus logotipos del águila, y tienen una estrategia en conjunto". El priista agregó que ya en su desesperación el Presidente está haciendo las manifestaciones que hacía Samuel García para tratar de influir en las elecciones de Nuevo León, a fin de favorecer "al nuevo candidato de Morena".

Sin embargo, expuso De la Garza, "la gente de Nuevo León no es tonta, aunque quieran manipularla desde la presidencia, sabe que son lo mismo y que un voto por MC es un voto por Morena". El aspirante de la coalición PRI-PRD dijo que no le preocupa que, a raíz de los señalamientos del Presidente, se haga una nueva revisión sobre la supuesta ilegalidad del programa. "Me preocuparía más que llegara Morena al poder a través de MC, porque prevalecerían las políticas públicas que ya nadie quiere, que saben que están mal y necesitamos hacer un cambio".

Esto no es nuevo, reiteró, el programa ya en su momento fue revisado por las autoridades y hay criterios establecidos; pero fuera del tema electoral, es un programa que ha beneficiado a un sector de la población, donde se tiene que trabajar de forma sistemática, planeada para favorecerlas en su entorno, y que sea como un ejercicio para erradicar la violencia en contra de las mujeres, pues hay 40 mil beneficiarias en Monterrey, de las cuales 27 mil son microempresas y hasta emplean gente. Insistió en que el programa ha dado estabilidad a un sector vulnerable en Monterrey. "Ahora lo voy a implementar en Nuevo León; que Samuel no quiere beneficiar a las mujeres, que MC no las tiene en su planeación, ellos quieren hacerlo al estilo Morena, ya que al final de cuentas Morena y MC son lo mismo".

"Esperamos que reconsideren esa posición y que no estén tratando de bajar a alguien de la contienda porque vean como ya perdida la elección", agregó el candidato. Samuel García acusa compra del voto En respuesta, Samuel García señaló en sus redes sociales, "lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, el PRI está incurriendo en un delito electoral gravísimo al comprar el voto ofreciendo a cambio la famosa tarjeta rosa". Aseguró que en sus recorridos "hemos sido testigos de cómo la gente de Adrián toma nombres y apuntes y ofrecen los apoyos de manera descarada". García Sepúlveda expresó que, en un video del 1 de abril, "pudimos constatar cómo están intentando de todo, con tal de quedarse en el poder. ¡Estos pillos quieren seguir tranzando para no dejar de robarle a Nuevo León!".