AMLO: EU nos garantiza mil ventiladores para fin de mes

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió una llamada telefónica de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, quien le garantizó que a finales de mes México tendrá mil ventiladores que podrá canalizar a la emergencia sanitaria, y para agradecerle el gesto de ayuda, le planteó la posibilidad de reunirse entre junio o julio próximos.

En dos mensajes difundidos en su cuenta de Twitter, el Jefe de Estado afirmó que el mandatario estadounidense le prometió que el país podrá adquirir más de estos insumos debido a que no existen restricciones para la compra de este equipo médico en Estados Unidos.

"Me llamó el presidente Donald Trump para responder a la solicitud que le hicimos sobre la adquisición de ventiladores y equipo médico de terapia intensiva. Me garantizó que a finales de mes tendremos mil y podremos adquirir otros más, porque nuestro país no tiene restricciones para las compras de equipo de Estados Unidos. Es un nuevo gesto de solidaridad con México.

"Le planteé la posibilidad de encontrarnos en junio o julio para externarle nuestro agradecimiento y dar testimonio de la entrada en vigor del T-MEC", aseveró el Presidente. En las imágenes López Obrador aparece acompañado por el canciller Marcelo Ebrard. El pasado 10 de abril, el Mandatario informó que había solicitado a su par estadounidense la ayuda para que su gobierno vendiera a México 10 mil ventiladores y 10 mil monitores ante el Covid-19.

SRE: van 311 muertos en EU

Por otra parte, la Cancillería difundió que son 311 mexicanos que han fallecido en Estados Unidos por coronavirus.

Nueva York es el estado que más decesos ha tenido, con 258 connacionales muertos y 70 positivos, según la SRE en Illinois se han registrado 13 decesos y siete positivos. En Colorado hay nueve muertos y un positivo; California, con nueve y 16; Wisconsin, cinco y uno; Nueva Jersey, cuatro y tres, y Pennsylvania, cuatro y cuatro.

Washington, Georgia y Michigan han reportado dos muertos. Solamente en este último se tiene registro de seis positivos. En Indiana hay un fallecido; lo mismo que en Kentucky.