AMLO evita hablar de posible candidatura de Durazo

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) es "de primera" y un funcionario que le ayuda mucho y lo apoya, sin embargo, no quiso emitir ningún comentario hacía una posible candidatura a la gubernatura de Sonora debido a que "está en huelga".

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal resaltó que Durazo Montaño es un secretario que coordina el gabinete de seguridad desde las 6:00 de la mañana.

"No quiero opinar por lo pronto, estoy en huelga...bueno, para no dar pie a malas interpretaciones, si diré que el secretario de Seguridad es de primera, me ayuda mucho, nada más, lo otro (posible candidatura para gobernador), es cuestión política- electoral en su momento (opinará).

"Si me preguntan, ¿cómo está actuando? muy bien, me respalda me apoya. Díganme si conocen a un secretario de Seguridad Pública en la historia reciente que esté coordinado el gabinete de seguridad desde las seis de la mañana, ninguno", agregó el mandatario.