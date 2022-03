AMLO expresa su respeto a los presidentes de Rusia, China y Estados Unidos

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 30 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su respeto a los presidentes de China, Xi Jinping; de Rusia, Vladimir Putin y Estados Unidos, Joe Biden, pero dejó en claro que México no es colonia de ninguna de esas potencias porque es un país libre, independiente y soberano.

"Yo no descalifico a nadie, no es la política de México insultar a nadie, a ningún pueblo y a ningún gobierno extranjero, le tenemos mucho respeto al presidente de China, al presidente de Rusia y al presidente Biden, México es respetuoso de todos los pueblos y de todos los gobiernos y no es colonia de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos, es un país libre, independiente y soberano".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo fue cuestionado sobre la figura del presidente Putin y el conflicto armado que inició en contra de Ucrania.

"Entonces no podemos estar a favor de ninguna invasión, condenamos la invasión de Rusia a Ucrania como condenamos todas las invasiones, pero tampoco podemos llevar a cabo un protagonismo que vaya más allá de lo prudente, para mantener nuestra neutralidad".

"Yo lo que deseo es que se llegue a un acuerdo, que se consiga la paz, que la gente no sufra, que no se pierdan vidas humanas, es lo que deseo, y si hay manera que lleguen a acuerdos porque no solo se trata de enfrentamiento de los pueblos".