AMLO firmará que no se reelegirá

Ciudad de México.- Tras reiterar que es maderista y partidario de la no reelección, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que este jueves ante notario público certificará el compromiso de no buscar la reelección en 2024.

Durante su habitual conferencia de prensa pidió a la oposición en el Congreso aprobar su iniciativa de revocación de mandato. "Esto lo di a conocer el 19 de marzo, pero ahora los conservadores están diciendo que me estoy echando para atrás, mañana le vamos a pedir a un notario público para que firme que no soy partidario de la reelección", dijo López Obrdor.

Asimismo, el Presidente leyó el documento de cinco puntos en los cuales se establece: "No estoy de acuerdo con la reelección y que no busco perpetuarme en el cargo que actualmente ostento, porque ello no sólo significaría ir en contra de la Constitución, sino traicionar mis principios y renegar de mi honestidad, que estimo es lo más valioso en mi vida".

López Obrador expresó fue electo para ejercer la Presidencia durante un sexenio, pero según nuestra Carta Magna, el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno; "es decir, el pueblo pone y el pueblo quita".

"Mis adversarios políticos, los conservadores que creen que soy como ellos, porque su verdadera doctrina es la hipocresía, vociferan que la propuesta de someterme a la revocación del mandato encubre la intención de reelegirme en 2024", criticó. Señaló que dejará la Presidencia en el día que establece la Constitución y que en 2024 se irá a su finca de Palenque, Chiapas.

En otro tema, López Obrador expresó su beneplácito y respaldó el trabajo de la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, y ante las versiones de su salida del Gabinete dijo: "No queremos que se vaya, no como en otros casos" que no apoyan la Cuarta Transformación.

El Presidente fue cuestionado sobre el origen de las versiones de la renuncia de Sánchez Cordero, y dijo que hay adversarios de su gobierno que están desconcertados y molestos. "Es una mujer con convicciones, defensora de las mujeres y muy trabajadora", afirmó.