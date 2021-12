AMLO garantiza paz y seguridad en Tijuana

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su visita a Baja California es para implementar un plan de seguridad para garantizar la paz y la tranquilidad de los ciudadanos.

"Estamos haciendo un recorrido por estados en donde hay más incidencia delictiva, más homicidios, y se está llevando a cabo un plan para garantizar la paz y la tranquilidad de los ciudadanos, para eso estamos aquí en Baja California".

Desde el sábado pasado, el presidente López Obrador ha visitado Estado de México, el martes estuvo en Jalisco, el miércoles en Nayarit, el jueves regreso a la Ciudad de México, el viernes en Chihuahua y este sábado en Baja California.

En su conferencia de prensa, en la Segunda Zona Militar, acompañado por su Gabinete de Seguridad, el Mandatario destacó apoyo de su administración a la gobernadora Marina del Pilar Ávila.

"Va a participar la gobernadora Marina del Pilar Ávila que cuenta con todo nuestro apoyo y nuestro respaldo; como se dice en las manifestaciones: !no está sola!, !no está sola!, !no está sola! cuenta con el apoyo del pueblo que la eligió y con nuestro respaldo".