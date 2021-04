AMLO habla sobre video de adulto mayor que insulta a personal médico

El presidente Andrés Manuel López Obrador difundió un video donde se observa a un adulto mayor, identificado como "Don Manuelito", lanzar groserías al personal médico que trata de vacunarlo contra Covid-19.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que en el caso del video viral donde una voluntaria simula inmunizar a un adulto mayor en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México hay una versión que señala que el señor estaba molesto, algo que, indicó el presidente es normal que la gente mayor acuda a regañadientes.

"El caso de la jeringa, hay dos versiones, una que entró el señor molesto, que eso tampoco es extraño, mucha gente mayor va a regañadientes, no le gusta que lo vacunen, pongan un vídeo de un adulto mayor que gruñón para que vean, puede ser eso, es natural".

En el video, que se ha hecho popular en redes sociales, se observa a "Don Manuelito" lanzar varios insultos al equipo médico que fue a vacunar al asilo en donde vive.

"Manuelito, le voy a aplicar la vacuna", le dice la enfermera quien prepara la vacuna que le aplicará.

"Píquele y deje de estar ching...", contesta molesto.

Esto, lejos de causarle molestia a la enfermera, le produce risa y comenta: "Manuelito, me asusta".

A un costado de la enfermera, uno de sus compañeros le dice al hombre que no se enoje, lo que ocasiona que también lo insulte.

"Cállese, cabrón", grita "Don Manuelito".

Al aplicarle la dosis, el adulto permanece quieto, y al término de la vacunación, el enfermero le dice: "ya fue todo mi rey, asustaste a la señorita".

"Vayan a chingar su madre todos", dice al final el adulto mayor.

Espero llegar a su edad y poder mandar a chingar a su madre a todos con la mitad de ganas de este viejito #goals pic.twitter.com/B2M9ztYdR9 — Augusto (@chidoguan) April 1, 2021