AMLO hace llamado para terminar conflicto agrario en Chiapas

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a todas las autoridades de Aldama y Chenalhó, Chiapas, a buscar la conciliación y encontrar una solución al conflicto agrario que padecen esos municipios.

"Es pertinente hacer un llamado a todos los que intervienen en este conflicto y otros a que se unan, se vean como hermanos, que no haya motivo para la confrontación y el odio".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo destacó que las autoridades, los líderes agrarios, las autoridades indígenas, los defensores de derechos humanos, todos tienen que ayudar para conseguir la paz en esa parte del sureste mexicano.

El presidente insistió en que su gobierno trabaja para que termine las agresiones con armas de fuego entre ambos municipios.

"No son gente pobre o indígenas contra caciques, son enfrentamientos entre la misma gente, no hay potentados en esa región y si lo vemos estamos hablando de una disputa agraria de 50 hectáreas y cuántos muertos, tenemos que ayudar todos a conseguir la paz, que todos ayudemos a la conciliación y en Chiapas hay buenos ejemplos".