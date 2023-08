AMLO hace otra burla a Javier Alatorre por calificar de "virus comunista" a libros de texto

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Tras anunciar conferencias vespertinas a partir del martes 8 de agosto para defender los libros de texto, el presidente Andrés Manuel López Obrador se volvió a burlar del presentador de noticias de TV Azteca, Javier Alatorre, quien calificó al nuevo contenido educativo como un "virus comunista".



En su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional, López Obrador también señaló al empresario Claudio X. González de que "le siguen creyendo que se está destruyendo al país".

"En el caso de los libros va a ser muy importante porque va a ayudar bastante a que se aclaren las cosas. Llegó a decir mi amigo Javier (Alatorre), que también me recordó a Claudio, llegó a decir: 'con los niños no' Ya parece que un niño va a ser manipulado, metiéndole ideas extravagantes, a un niño.

"Es que Claudio, cuando querían imponer la reforma educativa, de manera hipócrita, porque son muy cretinos, decía: 'me preocupan los niños que no tienen clase porque los maestros no cumplen con su responsabilidad, me preocupan mucho los niños' ¡Puro cuento, pura hipocresía!", declaró.

AMLO negó que en su gobierno haya habido paros del magisterio en las escuelas de nivel básico porque "ahora es distinto".

En su conferencia mañanera de este jueves 3 de agosto, López Obrador ironizó sobre la información presentada por Alatorre sobre el material educativo para educación básica.

"Y bueno, nos van a decir 'qué pasa con la violencia', pero la violencia. Como ahorita nos pueden decir 'y los libros'. '¡Esta noche en Hechos, llegan los ovnis a Nueva York y quieren volver comunista a los mexicanos con los libros de texto, no se lo pierda!´", expresó López Obrador en tono de burla.