AMLO: Hay que esperarnos

Ciudad de México.- Sobre los dichos de un testigo en el juicio contra Genaro García Luna en Estados Unidos de presuntos sobornos entregados por el exfuncionario a El Universal, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió esperar y no hacer juicios anticipados.

“Hay que esperarnos, todavía no termina, en efecto no hacer juicios anticipados, vamos a ver qué resuelven los jueces, el jurado en Estados Unidos, porque van a venir más testimonios y como que tenemos también que actuar con mucha responsabilidad para, sin ocultar nada, tener elementos sólidos, creíbles, y no hacer conjeturas”, estableció.

El Mandatario criticó que, en la audiencia del lunes, el exembajador de Estados Unidos en México Anthony Wayne “no dice nada cuando había una relación, eso se puede probar, estrechísima, íntima, entre las agencias de Estados Unidos y el gobierno de México, y resulta que no sabía y que sólo le llamó la atención la pecera en casa de García Luna”.

López Obrador recordó que Wayne sustituyó al embajador Carlos Pascual, quien se confrontó con el entonces presidente Felipe Calderón y por ello se pidió su salida del país, incluso se encuentra en los cables de WikiLeaks de la época.

“Este embajador [Wayne] fue representante de Estados Unidos en México en 2010, que fue el año de más violencia, de más enfrentamientos y asesinatos, cuando se elevó como nunca el índice de letalidad, entonces, ¿cómo que no se enteró de nada, que nada más convivió con García Luna?”, fustigó el Presidente.