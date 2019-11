AMLO insiste en colaborar con EU

Ciudad de México.- El mandatario, Andrés Manuel López Obrador, evadió responder directamente la intención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de declarar como grupos terroristas a los cárteles de la droga mexicanos, pero reiteró que no permitirá la intervención extranjera.

En tanto, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, informó que dialoga con autoridades de Estados Unidos para contener la intención de que se declare organizaciones terroristas a la delincuencia mexicana.

Por la mañana, en su conferencia mañanera en Palacio Nacional, el presidente López Obrador afirmó que únicamente tenía un mensaje al respecto: "Cooperación sí, intervencionismo no. Y ahí lo dejamos", como respuesta a Trump, quien incluso dijo que a López Obrador le han ofrecido "entrar y limpiarlo todo, pero por el momento ha rechazado la oferta".

"Hoy es víspera del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos y quiero mandarles un abrazo a los estadounidenses. No es un buen día para la confrontación política, hoy es la víspera, mañana es el Día de Gracias. Desearles felicidad, es el Día de Gracias", indicó.

López Obrador detalló que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ya tiene instrucciones de atender el asunto y de informar, "el día de hoy [miércoles], mañana [jueves] o cuando él lo considere", los avances conseguidos en la negociación sobre el tema.

López Obrador refrendó, ante las preguntas reiteradas de la prensa, que él no se va a posicionar sobre el caso en los próximos días, para evitar la confrontación política entre los gobiernos de ambos países.

"No a la confrontación política y sólo repito: cooperación, no intervencionismo [...] ¿Yo qué cosa puedo agregar más? Decirle a mi pueblo, decirles a los mexicanos de aquí y de allá que no hay nada que temer. Y ya".

Este miércoles por la tarde de ayer, a través de su cuenta de Twitter, el canciller mexicano difundió que ya está en comunicación con el gobierno de la Unión Americana, aunque no exhibió específicamente con quién estableció contacto.