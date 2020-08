AMLO insiste en disculpa de gobiernos extranjeros por la Conquista

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su exigencia de que gobiernos extranjeros ofrezcan el próximo año -cuando se cumplen 200 años de la consumación de la Independencia de México- disculpas por los actos que calificó de "actos vandálicos, de exterminio y de represión", cometidos durante la Conquista y la Colonia.

Al encabezar el encuentro con la comunidad yaqui en donde anunció la creación de la Comisión de Justicia para los Pueblos Yaquis, el titular del Ejecutivo federal señaló que el gobierno mexicano ofrecerá una disculpa a este pueblo por las condiciones de olvido en que se ha tenido históricamente.

"Estoy pidiendo que ofrezcan disculpas los gobiernos extranjeros que invadieron México y que cometieron actos vandálicos, de exterminio y de represión. Esto va a ser el motivo de la conmemoración de los 200 años de independencia, el año próximo.

"Vamos a pedir que ofrezcan disculpas esos gobiernos, pero también el gobierno de México va a ofrecer disculpas a los pueblos yaquis; y no es nada más un homenaje, no es nada más, como dije, palabras, ya para el año próximo tenemos que tener bien avanzado el programa de justicia y yo voy a estar viniendo para ver cómo se va avanzando".

El mandatario manifestó que al hacerle justicia al pueblo yaqui también se le hace justicia a otros pueblos originarios que también padecieron represión.

"Lo que queremos destacar con los yaquis es que es el pueblo más sufrido de todos, porque también es un pueblo muy digno y no se sometieron, resistieron, pero por eso se ensañaron y por eso se cometieron muchas injusticias y es un ejemplo de resistencia y de dignidad esta cultura yaqui", agregó.