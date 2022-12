AMLO insiste en que ataque a Ciro pudo haber sido para afectar gobierno

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que no descarta que el ataque a Ciro Gómez Leyva se haya hecho para buscar afectar a su gobierno y desestabilizar al país, por lo que adelantó que si se tienen las pruebas de esto, se presentarán las denuncias "sea quien sea".

"No es un asunto menor, quisieron asesinarlo, o intentaron hacerlo y si no fue así, el propósito era generar un conflicto mayor, desestabilizar al país, que eso también es un crimen.

"Por eso cuando plantean lo de Ciro, de que pudo ser un autoatentado, no porque él se lo haya hecho fabricado, sino porque alguien lo hizo para afectarnos a nosotros, no lo descarto", dijo.

"Si así fuera, ¿qué hará el gobierno?", se le peguntó.

"Lo vamos a denunciar si tenemos las pruebas, lo vamos a denunciar, y sea quién sea. No hay privilegios y pueden ir a la ONU, irme a acusar con el rey de España, ir a Washington a pedirle al presidente Biden que intervenga porque se está afectando la democracia en el país. Nunca se había vivido un ambiente de libertades y de democracia en México como ahora, nunca", dijo.