AMLO inspira conformismo que nos encamina a la precariedad: Romero Hicks

El coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Carlos Romero Hicks afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha dedicado a vender una zona de confort para que los mexicanos crean que no hay problema alguno en el país, sin embargo, aseguró que ello está sumiendo a la nación en el conformismo y la precariedad.

"Lo más contraproducente para ir a la raíz de las soluciones que resuelvan los graves conflictos en salud, economía, inseguridad, educación, pobreza y desigualdad, medio ambiente, corrupción y la defensa de las instituciones democráticas y el Estado de Derecho, es presumir y simular que este gobierno ya lo ha arreglado todo y no existen dificultades que remediar. El aplauso fácil de sus seguidores solamente nos encamina hacia la precariedad, la mediocridad y el conformismo, pero no va con el espíritu de superación que anhelan las familias mexicanas", expuso.

A través de un comunicado, señaló que México requiere la convocatoria de un estadista que llame a cerrar filas para superar las crisis que vivimos "y ya no más la arenga polarizante del jefe de campaña de un proceso electoral que ya terminó; es momento de emprender la reconstrucción del país".

El líder albiazul dijo que es momento de corregir el rumbo con acciones concretas "y no es con pseudo informes carentes de autocrítica".

"A nadie se debe escatimar la celebración por los triunfos habidos, sin embargo, lo que todos encontramos en la reunión de Palacio Nacional fue más un acto de propaganda que de información a la ciudadanía", indicó.

Romero Hicks agregó que en México tenemos un gobierno que habla mucho, pero hace muy poco.

"Despilfarra el dinero de los contribuyentes sin que el cambio se vea a través de más seguridad en las calles. Al contrario, los robos, los secuestros y los delincuentes se sienten intocables con un gobierno que desde el principio les ofreció abrazos y no balazos", aseveró.

El legislador cuestionó también al ejecutivo federal por afirmar que la pandemia de COVID-19 está controlada.

"Afirmó que se han recibido 57 millones de dosis de vacunas, pero no informa a los mexicanos de los tortuosos ritmos de vacunación, que tienen a un tercio de la población con una protección a medias, sin permitir la participación de terceros con lo que se ampliaría la cobertura a vastos sectores de la población, como lo han demostrado múltiples naciones", dijo.

Finalmente, el coordinador del PAN aseguró que tenemos una gobernabilidad detenida con alfileres", y exhortó al primer mandatario a promover una agenda nacional estratégica basada en el diálogo entre los poderes.

"No basta con enviar iniciativas de ley, es necesario verse a la cara, externar posturas, enriquecer las propuestas y mostrarlas a los ciudadanos como resultado de un clima de concordia y cooperación mutua por el país. A la mitad de este gobierno, todavía se puede corregir el rumbo, si dejamos atrás la contienda política. Ya no estamos en período electoral. Hoy queremos ver al estadista, no más al jefe de Campaña que pelea con medio país. Queremos un México que mire al futuro y no al pasado", concluyó.