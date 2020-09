AMLO interpondrá queja ante TEPJF por bajar spot sobre el Papa

Al acusar que están buscando censurarlo, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que presentará una queja ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de ordenar bajar uno de sus spots donde menciona al papa Francisco, pues aseguró que el religioso es también jefe de Estado.

"Vamos a presentar nuestra queja ante el Tribunal Electoral porque el INE nos quita un mensaje en televisión porque hablo del papa Francisco, cuando el papa Francisco es además de líder religioso, es jefe de Estado.

"Pero el colmo es que me llama la atención porque hablo de conservadores, no les gusta que yo llame a nuestros adversarios, con todo respeto, 'conservadores', ¿entonces cómo les voy a llamar? porque no son liberales, tampoco progresistas.

"Entonces vamos a ver esto porque están queriendo censurarnos ¿y la libertad? No nos podemos quedar callados y aquí está prohibido prohibir, así como nos cuestionan, que nosotros tengamos posibilidad de replicar.

"¿Qué quieren, que no hablemos que ya no haya estas conferencias? ¿qué no se garantice el derecho a la información?

"Entonces vamos a hacer caso, ya se tomó la decisión de bajar el mensaje para obedecer, peor bajo protesta y presentando a la instancia superior nuestra queja, que sería el Tribunal".

El pasado lunes, el INE ordenó al Ejecutivo federal retirar el spot donde cita al papa Francisco pues aseguró que se vulnera el laicismo del Estado mexicano.

"Los conservadores sostienen de que estamos llevando al país al comunismo. El Papa Francisco ha dicho que ayudar a los pobres no es comunismo, es el centro del evangelio. Es para decirles: tengan para que aprendan", comenta en este video el presidente López Obrador.