AMLO invita a Gustavo de Hoyos a poner su "casita" en plantón

En respuesta a la invitación que le hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, pidió ponerle fecha y hora a la audiencia, a la que dijo acudirá porque "no le saco".

Esta mañana de jueves, en su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo Andrés Manuel López Obrador reiteró su llamado a los dirigentes del Frente Nacional Anti-AMLO (FRENAAA) a que se mantengan y pernocten en el plantón, así como los que los financian como Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex.

"Hay uno que siempre apoya a este grupo, pero no da la cara en esto y ojalá venga aquí, el de Coparmex, Gustavo de Hoyos, sería bueno que viniera, no saber si están siendo apoyados por (Héctor) Aguilar Camín, (Enrique) Krauze, todos ellos que pongan su casita aquí, unidad, sí son miembros de este movimiento sino para qué", dijo.

Horas más tardes el líder de la Coparmex afirmó que él no promueve que renuncie el Ejecutivo.

En un tuit, el líder del sindicato patronal aseguró: "Que le ponga hora, día, lugar, temas y audiencia. ¡Allí estaré! No le saco. PD. Nunca tiro la piedra y escondo la mano".

De Hoyos aseguró que en lugar de calumniar a los que piensan diferente, AMLO debe de buscar construir con todos. "Cuando el Ejecutivo Federal escucha, como lo hizo en nuestra propuesta de incremento al "#SalarioMínimo y la #ReformaDePensiones, avanzamos hacia un #MéxicoGanador".

AMLO se lanza otra vez contra Narro

Luego de que en su conferencia mañanera de este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador se quitó la investidura para decir que José Narro, exsecretario de Salud en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, "terminó de matraquero", este jueves, se lanzó otra vez contra el también exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Al hablar de violencia e inseguridad, López Obrador refirió que a los jóvenes se les dejó en el abandono y los marginaron.

"Muy chistoso, uno que fue rector. Ya no voy a puntualizar más por la investidura; fue el que acuñó la frase esa de 'ninis', que ni estudian ni trabajan y jajajaja, mi risa diabólica, siniestra", expresó el Presidente en Palacio Nacional.

"Fue lo único que hicieron, etiquetarlos, llamarlos 'ninis'. No hacían nada por los jóvenes, nada, nada, nada. Era la nada y ahora estamos atendiendo a los jóvenes para que nos los enganchen, para que no se los lleven las bandas", señaló.

En su conferencia de este miércoles, el presidente López Obrador "se quitó" la investidura presidencial para hablar de Agustín Carstens, secretario de Hacienda con Felipe Calderón, y de José Narro.

Al hablar de un aumento al presupuesto de las televisoras públicas y de diversos programas sociales en favor de la educación y la cultura, el Presidente dijo que cuando Agustín Carstens era secretario de Hacienda, el dinero se aprobaba por unanimidad.

Asimismo, al hacer un llamado a quienes aspiran a un cargo en las próximas elecciones a salir del gobierno a más tardar en octubre, López Obrador puso de ejemplo a Narro Robles.

"Lo que no quiero es que a la sombra del gobierno se promuevan candidaturas. Sufrimos mucho nosotros con eso. Bueno, me acuerdo que hasta el doctor Narro se fue de delegado en Ecatepec, la elección pasada.

"Imagínense, exrector de la UNAM, secretario de Salud, delegado del PRI en Ecatepec. Terminó de matraquero. Ya dejé la investidura, se me olvidó, pero ya", dijo.