AMLO lamenta asesinato de Milagros Monserrat en Guanajuato

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el asesinato de una mujer que fue apuñalada en León, Guanajuato, y aseguró que no habrá impunidad.

"Lamento muchísimo, estamos buscando que estas cosas no sucedan y si las hay buscar que no haya impunidad que se castigue a los responsables".

En conferencia de prensa, el Jefe del Ejecutivo refirió el caso del asesinato del empresario Íñigo Arenas, donde la Procuraduría del Estado de México ya tiene avances en las investigaciones, así como detenidos.

"Al parecer le pusieron algunas sustancias a las bebidas y hay detenciones. Es cero impunidad y cero corrupción, sea quien sea, eso ayuda mucho".