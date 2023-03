AMLO lamenta que productores de maíz blanco vendan a "coyotes"

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que está bien si los "coyotes" les pagan más a los productores de maíz blanco por cada tonelada y dijo que es gracias al precio de garantía que impone Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).

Durante su mañanera de este lunes en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se le señaló a López Obrador que los productores prefieren vender su producción a compradores privados, quienes lo negocian en la frontera porque lo que paga el gobierno es menor a lo que consiguen de esta manera, porque Segalmex impone un "precio de garantía limitado".

"Si les pagan más, qué bueno, nosotros habíamos tomado una medida que al final no se aplicó, impedir que se exportara maíz blanco, porque es el que necesitamos para nuestro consumo", advirtió López Obrador.

Lamentó que los productores venda su producción a los particulares ahora que les ofrecen mayor ganancia y refirió que su gobierno mantiene el precio de garantía en 6 mil 955 pesos por tonelada. "Vamos a procurar que se quede aquí la producción, sobre todo porque es maíz blanco, que es para consumo doméstico", dijo.

"Aumentó el precio del maíz en el mundo, y se mantiene nuestro precio de garantía, es lo mismo que sucede con el frijol, tenemos un precio de garantía que es mucho mejor que lo que pagaban antes; sin embargo, ahora que hay más demanda y hay más precio, los productores no venden a Segalmex, venden a los particulares porque les pagan más", expuso.

Dijo que "si no existiese precio de garantía, los coyotes pagarían lo que les diera la gana. Se tiene que tomar en cuenta que hay precios de garantía que no existían, el precio de garantía ayuda para que no abusen de los productores. Si no existiese el precio de garantía, pagarían menos", comentó.

Añadió que se les entregarán fertilizantes gratuitos a todos los pequeños productores de Chiapas; "el año pasado se les entregó a una buena cantidad, y este año a todos".

"Un millón de toneladas, para dos millones de productores, y ya estamos distribuyéndolo en todo el país, bueno empezamos en el Estado de México, Sinaloa, la Laguna, y ya está llegando aquí (Chiapas)", aseguró.