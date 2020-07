AMLO lanza "reclamo fraterno" a diputados de Morena

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un "reclamo fraterno" a los diputados de Morena, partido que fundó, por haber apoyado que en el periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados solo se trate el tema de la elección de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y dejen fuera la discusión de iniciativas que desde el Poder Ejecutivo se han enviado.

"Nosotros aspiramos a establecer en México una autentica democracia, y eso significa pluralidad. No es pensamiento único. Tenemos diferencia hasta con los legisladores que surgen de nuestro movimiento. Ahora les voy a hacer un reclamo fraterno, respetuoso; fíjense que se convoca a un periodo extraordinario en la Cámara de Diputados y el único tema a tratar es la elección de los consejeros del INE.

"Y les hemos presentado dos-tres iniciativas que consideramos importantes, y no las van a tomar en cuenta".

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que enre las iniciativas que no fueron tomadas en cuenta por la Cámara de Diputados está la de los fideicomisos y la de transparentar la compra de medicamentos.

"Tenemos esa diferencia y discutimos, y claro que vamos a seguir planteando estas cosas, no es que vienen de nuestro movimiento y nos vamos a quedar callados, no. Nos costó muchísimo llevar a cabo este cambio o iniciar esta transformación como para terminar haciendo lo mismo, quedarnos callados, solapando cosas indebidas".

Señaló que, incluso, también en su gobierno hay diferencias, como la oposición de Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transporte (SCT), de que la Secretaría de Marina (Semar) tome control de las aduanas marítimas.

--Reforma al sistema de pensiones, una prioridad: Mario Delgado

Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, aseguró que la propuesta de reforma al sistema de pensiones que este miércoles presentó el presidente López Obrador será una prioridad en el órgano legislativo para septiembre, puesto que consideró que el actual no genera pensionados, sino desamparados.

El líder de la bancada de Morena en San Lázaro señaló que esta reforma de pensiones busca corregir una de las herencias "más injustas" que dejó el periodo neoliberal en México.

"La reforma 97 eliminó el sistema solidario para empezar las cuentas individualizadas, y si leemos la exposición de motivos de la reforma 97 hablaba de que se iba a incrementar el ahorro interno, de que iba a beneficiar al sistema financiero, de que iba a ser un incentivo para la creación del empleo, pero no se hablaba del trabajador", destacó.