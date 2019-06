AMLO llama a cerrar filas por la dignidad del país

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador convocó para este sábado en Tijuana, Baja California, a un acto de unidad en defensa de la dignidad de México y en favor de la amistad con el pueblo de Estados Unidos.

Ante el amago del presidente Donald Trump de imponer aranceles a los productos mexicanos desde el lunes si este país no detiene la migración ilegal a EU, López Obrador dijo este jueves en la conferencia matutina de prensa que "para fijar esa postura y conservar esa relación de amistad, convoco a todos los sectores a un acto de unidad en defensa de la dignidad de México y en favor de la amistad con el pueblo de Estados Unidos".

El titular del Ejecutivo dijo que invitó a los gobernadores de todos los estados del país, a los legisladores federales de todas las expresiones, a los ministros de la SCJN, a dirigentes obreros y campesinos, líderes sociales y religiosos, y empresarios, a ese evento, aunque confía en llegar a un acuerdo con EU.

Aclaró que no hará nada para quedar bien con gobiernos extranjeros. La de los migrantes, dijo, "es una crisis humanitaria profunda. No se puede atender cerrando fronteras, se tiene que atender en donde se origina el problema social. No consideramos el uso de la fuerza", afirmó.

Los diputados federales que integran la coalición Juntos Haremos Historia en San Lázaro, es decir, de Morena, PT y el PES, confirmaron su asistencia y es probable que envíen a sus 315 integrantes a Tijuana.

En cambio, los diputados del PAN, del PRI y del PRD consideraron que no es con un mitin, sino con un acto de Estado, con las instituciones y soberanía, como se debe defender a México, y adelantaron que es muy probable que no acudan.

El Comité Ejecutivo Nacional del PAN dijo que ningún miembro del partido y aseguró que lo que México requiere es inteligencia, dignidad y unidad nacional para responder a Trump.