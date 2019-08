AMLO llama a comparecer a titulares de Agricultura y Segalmex

Ante quejas de pobladores de este municipio por la falta de apoyos a productores del campo, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a comparecer ante la población al secretario de Agricultura, Víctor Villalobos y al director de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Ignacio Ovalle.

El Presidente acudió al hospital rural de Guadalupe Victoria para dar un recorrido. Al finalizar subió a tribuna para ofrecer un discurso donde enumeró los apoyos que ha dado su gobierno a la educación, seguridad y campo de la localidad. Sin embargo, fue en este último tema que pobladores interrumpieron el discurso con quejas de que no les han entregado los apoyos correspondientes.

El mandatario hizo una pausa y afirmó que por eso realiza los recorridos en los estados todos los fines de semana, para conocer si en realidad están llegando los apoyos. Y ante las quejas adelantó que la siguiente semana tendrán que llegar a Guadalupe Victoria los encargados de Agricultura y de Segalmex para aclarar por qué no se han entregado los recursos.

"Van a estar aquí, es lo que estoy diciendo. El secretario de agricultura y el de Segalmex porque quiero que les aclaren, porque si no se ha cumplido ellos tienen que ver qué está sucediendo y que actuemos todo con dignidad", indicó.

López Obrador también recibió las peticiones del gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, debido a que la sequía en la entidad está poniendo en peligro al campo.

El presidente reiteró a las organizaciones campesinas que están en paro nacional que se van a quedar esperando porque ya no les entregará dinero, sino que se reparte a cada productor del campo, sin intermediarios.