AMLO llama a funcionarios a evitar caer en tentaciones

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamo a los servidores públicos a resistir todas las tentaciones que pueda haber al ejercer un cargo, pero sobretodo todo, llamó a resistir las tentaciones de dinero y de poder.

En el Hospital de Miahuatlán, el mandatario indicó que cuando no se tienen valores e ideales, es fácil en caer en estas tentaciones.

"Hay que ser consecuentes toda la vida, hasta el final, y en este proceso se tienen que enfrentar tentaciones y se tienen que resistir a todas las tentaciones, sobre todo a las tentaciones del dinero y del poder, porque el poder es una tentación cuando no hay principios, ideales".

"El poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos. Suele pasar que una persona se comporta de una manera y después cuando se tiene un cargo, como si se subiera a un ladrillo, se marea. Por eso es muy importante mantener los principios, los ideales, no mentir, no robar, no traicionar al pueblo hasta el final", comentó.

PRD lanza campaña para vigilar a los "servidores de la nación"



El Partido de la Revolución Democrática (PRD) iniciará una campaña para vigilar a los Servidores de la Nación, quienes fueron acusados por el sol azteca de promover el nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador en la entrega de los recursos económicos de programas sociales.

En conferencia, Ángel Ávila, dirigente del PRD, pidió la ayuda de los demás partidos políticos, la sociedad civil y los propios beneficiarios de los programas a que presenten las denuncias en caso de que ubicar a un ´servidor de la nación´ que siga haciendo propaganda con la imagen del Jefe del Ejecutivo.

"Están lucrando y quieren transformar una estructura electoral para condicionar esos apoyos a cambio de una lealtad a un personaje político o a un partido", dijo.

La campaña, denominada ´Denuncia a los Coyotes de la Nación´, consistirá en voluntarios que observen si las personas que entregan los apoyos sociales mencionan que éstos son de parte del presidente de México o si portan algún distintivo en alusión a su imagen, y habrá que denunciar.

Las denuncias se presentarán en el correo electrónico coyotesdelanacion@gmail.com y en las plataformas de internet del PRD.

El viernes, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a la Secretaría del Bienestar suspender el uso de propaganda personalizada con el nombre de López Obrador durante la entrega de programas sociales.

"Se solicita que esos servidores públicos no usen indumentaria con el nombre del presidente López Obrador, ya que el artículo 134 de la Constitución prohíbe que toda propaganda gubernamental tenga nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público", señaló la comisión en su resolutivo.

El pasado 8 de agosto, el PRD presentó una queja ante el INE en contra de López Obrador, por incurrir en la promoción de su persona a través de la estructura de los servidores de la nación.