AMLO llama a Morena a que deje a un lado la politiquería

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a Morena a que deje a un lado la politiquería y a no pensar en los cargos para que pueda darle continuidad al movimiento de transformación en favor del pueblo de México.

"¿Qué es lo que tiene hacer? Darle continuidad al movimiento y ser consecuentes y devolverle al pueblo, pues la bondad que el pueblo ha ofrecido a Morena; ¿y qué es lo mejor? hacer a un lado la politiquería, no pensar en los cargos", declaró en su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional.

El presidente López Obrador señaló que ser político es tener ideales, principios, luchar por una causa justa y ser humanista.

Al Presidente se le preguntó sobre la conmemoración que hizo Morena del tercer aniversario de su triunfo electoral donde hubo abucheos para Mario Delgado, dirigente nacional de ese partido, y arengas en favor de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

El presidente López Obrador dijo que ha sido respetuoso de la vida interna del partido que lo llevó a la Presidencia, así como de otras fuerzas políticas, e insistió en que en la elección del 6 de junio pasado no se usó el dinero público para favorecer candidatos o partidos, se respetó la veda electoral y no realizó campaña a favor de ningún candidato.

"Antes, el Presidente era también el jefe del partido gobernante; bueno, era mucho más porque era también el jefe del Poder Judicial, del Poder Legislativo y, desde luego, del partido en el gobierno. Ahora no, yo he sido respetuoso de las decisiones que se toman en Morena, como también he sido respetuoso de las decisiones que se toman en otros partidos porque no me corresponde", señaló.

"Tengo la tarea de gobernar para todos y si me meto en esto del cuestionamiento del bloque reaccionario conservador, corrupto, es porque abiertamente ellos se propusieron frenar el proceso de transformación", agregó.