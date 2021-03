AMLO llama "fifís" a mujeres firmantes de carta en la que le exigen estrategia de seguridad con perspectiva de género

Al calificarlas de "fifís", el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a las más de 2 mil 500 mujeres que firmaron la carta en donde le exigían una estrategia de seguridad con perspectiva de género, a que se pronuncien por las protestas que se registraron ayer en la Ciudad de México al conmemorarse el Día Internacional de la Mujer y donde algunas mujeres policías fueron heridas.

"Es como los intelectuales y actores, ¿qué carta abierta?, no. A ver, yo quisiera que se manifestaran sobre esto, si consideran que esto es adecuado. Claro, ser abajofirmante no significa estar aquí en Zócalo, es muy cómodo, como son famosos y fifís...", comentó en Palacio Nacional.

Este fin de semana, luego que se instalará una fila de vallas metálicas para proteger Palacio Nacional, más de 2 mil 500 activistas, periodistas, artistas y defensoras de derechos humanos enviaron una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, donde le advertían que estaban hartas de ser descalificadas y de que en el actual sexenio se proteja más al recinto histórico que a las mexicanas.

"Exigimos un alto a su desdén, estamos hartas de que nos descalifique, señor Presidente, no somos un partido político, somos una voz colectiva", señalaron las firmantes de la carta en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Otra demanda que hicieron al Ejecutivo federal es que "rompa el pacto patriarcal con el que ha defendido y ha llevado hasta hoy al presunto violador Félix Salgado Macedonio (candidato al gobierno de Guerrero por Morena) a la candidatura oficial".

Las autoras de la misiva —entre las que se encuentran Julieta Venegas, Alondra de la Parra, Gabriela Warketing, Martha Tagle, Saskia Niño de Rivera y Martha Tagle— expusieron que en México 11 mujeres son asesinadas diariamente; cada cuatro minutos una de ellas es víctima de abuso sexual; la mayoría de las mujeres privadas de la libertad están encarceladas por un crimen cometido por un hombre; por el transodio, una mujer transgénero tiene una esperanza de vida de 35 años; más de la mitad de las mexicanas ha sufrido violencia por parte de su pareja, entre otros problemas.